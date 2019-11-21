اعتقال قيادي إسلامي من كبار حلفاء البشير بتهمة تدبير انقلاب 1989

2019/11/21 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم-(أ ف ب) – أعلن حزب “المؤتمر الشعبي” الإسلامي السوداني الأربعاء أنّ السلطات اعتقلت أمينه العام علي الحاج بناء على مذكرة توقيف صدرت بحقّه قبل أسبوع بتهمة “تدبير وتنفيذ انقلاب 1989” الذي قادته الحركة الإسلامية يومئذ واستولى بموجبه الرئيس السابق عمر البشير على السلطة.وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان لوكالة فرانس برس […]

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