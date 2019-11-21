أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : السلف والسلفية

2019/11/21 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة : ( السلفية ) تعنى إستمرار التمسّك بدين الآباء والأجداد أو ما يسمونه ب ( السلف ) ، نرجع الى القرآن الكريم نحتكم اليه فى معنى السلفية .أولا :مصطلح ( سلف ) قرآنيا يأتى سلف بمعنى ( مضى ) قال جل وعلا : 1 ـ ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِن......

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