سربست مصطفى رشيد اميدي - ملاحظات على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 2019

2019/11/21 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سربست_مصطفى_رشيد_اميدي قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2019 مشروعا لقانون المفوضية العليا المسنقلة للانتخابات وأحيل الى مجلس النواب، وأجريت القراءة الأولى له بتاريخ 19/11/2019.ولا نعرف ما هو الدافع التي أدى بمجلس الوزراء لاقرار مشروع لقانون جديد للمفوضية، مع ان هذه المؤسسة تعمل وفق قانونها رقم 11 لسنة 2007، حيث كان يفترض تعديل المواد والفقرات التي تحتاج الى تعديل من وجهة نظر الحكومة.ولكن يبدو ان الحكومة ......

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