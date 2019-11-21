2019/11/21 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون عراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع الكويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 00:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون عراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع الكويت) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون عراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).