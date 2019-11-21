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محتجون عراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع الكويت


محتجون عراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع الكويت
2019/11/21 | 00:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محتجون عراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع الكويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 00:37.

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