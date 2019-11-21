بالصور .. آثار انفجار عبوة صوتية في قضاء الغراف بذي قار

2019/11/21 | 00:47

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بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني في ذي قار، الخميس، بانفجار عبوة صوتية في قضاء الغراف بالمحافظة.

وقال المصدر، إ...





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