الدخيلي يكشف حقيقة تخصيص مليار دينار لشراء ادوية مرضى السرطان

2019/11/21 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

كشف محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، امس الاربعاء، حقيقة تخصيص مليار دينار لشراء ادوية مرضى السرطان.

وقال الدخيلي في بيان حصلت عليه

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