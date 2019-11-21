كاتانيتش: مقتنعون بصدارة المجموعة الثالثة وسنكمل مشوار النجاح

2019/11/21 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

اكد مدرب المنتخب الوطني، كاتانيتش، اليوم الخميس، قناعته في صدارة المنتخب لمجموعته الثالثة في التصفيات المزدوجة برصيد 11 نقطة.

وقال كاتانيتش، في حوار

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