زكي رضا - مقتدى الصدر حصان طروادة إيراني بالعراق

2019/11/21 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا نشرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا ونقلا عن موقع ذي إنترسبت الأمريكي، نسخة من وثائق إستخباراتية إيرانية تكشف مساعي إيران لتجنيد مخبرين (جواسيس) لها بالعراق بعد " الإنسحاب" الأمريكي من البلاد عام 2011.وقد وردت في هذه الوثائق تفاصيل كثيرة عن التغلغل الإيراني بالعراق وعلى أعلى المستويات، ولم يقتصر تغلغل الإستخبارات الإيرانية بالعراق على جهة سياسية دون غيرها من تلك التي تتحكم بمفاصل الدولة.فعلاوة على ت......

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