القبض على مسافرين بحوزتهما {جوازان مزوران}

2019/11/21 | 01:04

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بغداد / الصباح

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، امس الاربعاء، مسافرين بحوزتهما جوازا سفر إسباني وبلجيكي مزوران في منفذ مطار النجف الاشرف.وذكر بيان للهيئة تلقت "الصباح"، نسخة منه ان"عملية الضبط تمت استنادا إلى كتاب مركز جوازات المطار بعد إجراء عملية تدقيق الجوازين في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين أنهما مزوران بالإضافة إلى هوية الإقامة البلجيكية".واضاف البيان ان "المسافر الاول كان قادماً على الخطوط الجوية الإيرانية أما الثاني فكان يروم السفر الى كوبنهاكن".وتابع انه"تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي على مركز شرطة مطار النجف الاشرف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ".

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