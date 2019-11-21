مكتب رئيس الوزراء يوضح آليات التعيين والعقود

2019/11/21 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، توضيحاً بشأن آليات طلبات التعيين والعقود.وقال المكتب في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: "نود التوضيح لجميع المواطنين بأن آليات طلبات التعيين والعقود سيتم الإعلان عنها وتلقيها عبر نوافذ وعناوين إلكترونية محددة من قبل وزارات ومؤسسات الدولة".وأضاف، أن "الطلبات السابقة التي تسلمها مكتب رئيس الوزراء وأحالها على الوزارات في الفترة الماضية ومن بينها طلبات المفسوخة عقودهم وأصحاب الشهادات العليا تمت في ظرف استثنائي ومؤقت".

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