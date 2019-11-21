الفاتيكان: دعم واشنطن للبناء الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة يهدد السلام

2019/11/21 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اعلنت دولة الفاتيكان، اليوم الخميس، ان "دعم الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني "الإسرائيلي" بالضفة الغربية المحتلة يهدد بتقويض عملية السلام مع الفلسطينيين".

وذكر بيان

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