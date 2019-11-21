وست هام يستفز مورينيو برسالة

2019/11/21 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

أرسل نادي وست هام، اليوم الخميس، رسالة استفزازية للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام، وذلك قبل المباراة التي ستجمع الطرفين، السبت

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