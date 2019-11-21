كي لا تسرق الثورة

2019/11/21 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواف شاذل طاقة يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬تشتد‭ ‬أزمة‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬الفاسد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬وتتفاقم‭ ‬عزلته،‭ ‬حتى‭ ‬اصبح‭ ‬وقادته‭ ‬أعجاز‭ ‬نخل‭ ‬خاوية‭ ‬قد‭ ‬تتهاوى‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭.‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬تعرى‭ ‬البرلمان‭ ‬وافتضح‭ ‬امر‭ ‬فساده،‭ ‬وحتى‭ ‬الفتات‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقدمه‭ ‬للشعب‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬توفيره،‭ ‬لأنه‭ ‬مثقل‭ ‬بالفساد،‭ ‬تتقاذفه‭ ‬إرادات‭ ‬اجنبية‭ […]

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