وثائق ايران

2019/11/21 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رافد جبوري تمثل‭ ‬وثائق‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الايرانية‭ ‬التي‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬موقع‭ ‬انترسبت‭ ‬الاميركي‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬معلومات‭ ‬مهمة‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والمواجهة‭ ‬الاميركية‭ ‬الايرانية‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬وعن‭ ‬علاقات‭ ‬كبار‭ ‬السياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬وصغارهم‭ ‬مع‭ ‬الاجهزة‭ ‬الايرانية‭.‬صحيح‭ ‬ان‭ ‬الوثائق‭ ‬في‭ ‬العموم‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬جديدا‭ ‬للعراقيين‭ ‬العارفين‭ ‬بكل‭ ‬تلك‭ ‬القصص‭ ‬بل‭ ‬وربما‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬اكثر‭ […]

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