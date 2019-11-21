نجمة العشق الممنوع تستقبل مولودها الأول

2019/11/21 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭ -‬الزمان‭ ‬ حرص‭ ‬الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬التركي‭ ‬علي‭ ‬التاي‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬بجانب‭ ‬زوجته‭ ‬الفنانة‭ ‬هازال‭ ‬كايا‭ ‬الشهيرة‭ ‬بـ‮«‬فريحة‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬لاستقبال‭ ‬مولودهما‭ ‬الأول‭ ‬معاً‭.‬ وفي‭ ‬أول‭ ‬صورة‭ ‬للفنانة‭ ‬الشابة‭ ‬بعد‭ ‬وضعها‭ ‬لمولودها‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬فكرت‭ ‬علي‮»‬،‭ ‬ظهر‭ ‬علي‭ ‬يُقبل‭ ‬زوجته‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬الولادة‭ ‬محتضنة‭ ‬مولودها‭ ‬بشكل‭ ‬مؤثر،‭ ‬وهي‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬تبادلها‭ ‬فانز‭ ‬هازال،‭ […]

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