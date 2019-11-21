أمين اسكندر - استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم بين تحوتي وأمون

2019/11/21 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أمين_اسكندر دكتوراه في المناهج وأصول التدريسجامعة باريس السابعة ملخص تتناول هذه الورقة دور التكنولوجيا الأساسي في الحياة اليومية للإنسان المعاصر، دخول هذه التكنولوجيا الى كل مفاصل الحياة اليومية، بما فيها التعليم المدرسي.أصبحت التكنولوجيا ودرجة استخدامها في النظام التربوي أحد المقاييس الاساسية لجودة التعليم، وقدرة النظام التربوي على التطور واستيعاب المستجدات الحاصلة في عالم التكنولوجيا وت......

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