الهند تنجح في تجربة اطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

2019/11/21 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

نجحت القوات الاستراتيجية الهندية، امس الأربعاء، بعمليتي إطلاق ناجحتين لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وذكرت القيادة الهندية في بيان لها، أن "صاروخين

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