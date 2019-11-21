الصفدي: قرار نتنياهو بضم وادي الاردن قتل لجهود السلام

2019/11/21 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، امس الاربعاء، عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضم وادي الأردن قاتلا لكل الجهود الرامية إلى

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