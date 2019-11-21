2019/11/21 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬البصرة ‭ ‬عادل‭ ‬الزيراوي‭ ‬ فام‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الداعون‭ ‬لاسقاط‭ ‬النظام‭ ‬كليا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بوقف‭ ‬العمل‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬موانئ‭ ‬وحقول‭ ‬نفط،‭ ‬فيما‭ ‬تتواصل‭ ‬الضغوط‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الساعية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬للأزمة‭ ‬القائمة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬شهر‭ ‬وسط‭ ‬عدم‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬فيما‭ ‬يحدث‭ .‬ وتهز‭ ‬احتجاجات‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موانئ العراق محاصرة والمنتفضون يرفضون مقررات البرلمان والأحزاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موانئ العراق محاصرة والمنتفضون يرفضون مقررات البرلمان والأحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).