23 قتيلاً بينهم 16 مقاتلاً غير سوري في الضربات الاسرائيلية على فيلق القدس قرب دمشق

2019/11/21 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دمشق‭ -‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬انه‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬‮«‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬ردا‮»‬‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬باتجاه‭ ‬اسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬يوم،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬23‭ ‬‮«‬مقاتلا‮»‬‭ ‬بينهم‭ ‬16‭ ‬‮«‬غير‭ ‬سوريين‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تحدثت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ […]

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