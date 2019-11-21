الملك السعودي يدعو إيران للتخلي عن الفكر التوسعي

2019/11/21 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬دعا‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬إيران‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الفكر‭ ‬التوسعي‭ ‬والتخريبي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ألحلق‭ ‬الضرر‭ ‬بشعبها‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتظاهر‭ ‬إيرانيون‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الوقود‭.‬وأوضح‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬جانب‭ ‬الحكمة‭ ‬وأن‭ ‬يدرك‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬له‭ ‬لتجاوز‭ […]

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