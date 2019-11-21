بالصور.. تفجير عبوة صوتية في ذي قار مماثل لتفجير التحرير في بغداد!

2019/11/21 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في ذي قار، الخميس، بانفجار عبوة صوتية في قضاء الغراف بالمحافظة.وقال المصدر، إن “عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من المعتصمين في قضاء الغراف بمحافظة ذي قار، انفجرت”.وتظهر الصور المرفقة آثار انفجار العبوة الصوتية في القضاء.

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