محمد أبو قمر - أنا مصري ثم مسلم مسيحي أو مسيحي مسلم

2019/11/21 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر المسيحية في مصر هي عنصر من عناصر التكوين البيولوجي للشخصية المصرية ، وقد لا يعرف الكثيرون أن المسيحية عندما دخلت إلي مصر مارسها المصريون بطريقتهم المصرية ، لم تحدث المسيحية اختلافا كبيرا سوي في بعض التفاصيل الطفوسية التي لم تفقد المصريين هويتهم الأصلية ولم تؤثر أبدا علي تكوينهم الأخلاقي والثقافي المصري ولا علي ميراث الحكمة والترابط العضوي بينهم وبين هذه الأرض .وحين دخل الاسلام - ولابد أن نفرق ......

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