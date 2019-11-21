2019/11/21 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الحلقة الربعة والعشرين: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثةالفصل السابع14- المبادرة الايرانية لحل الأزمة في سورية(68)في بازار المبادرات لحل الازمة السورية كان لا فتاً ما تقدمت به ايران من مبادرة لحل الأزمة السورية.لقد جاء في المبادرة:أ-وقف إطلاق النار في سورية من قِبل كل الأطراف.ب-فرض سيطرة ورقابة على الحدود لمنع مرور ودخول المسلحين، أو أي دعم للتنظيمات في الداخل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منذر خدام - الحلقة الرابعة والعشرون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#منذر خدام - الحلقة الرابعة والعشرون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).