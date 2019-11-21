ييلماز جاويد - وَما أدراكَ ما المُندَسّون ؟

2019/11/21 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ييلماز_جاويد أصبحت تصريحات وزير الدفاع العراقي والتي تأيّدت بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع واقعاً رسميّاً يمثل موقف الحكومة بما لا يقبل الشك أن الموجودين في ساحات العراق المزدحمة بالبشر إبتداءً من الأول من تشرين الأول يتوزعون إلى ثلاثة أصناف : متظاهرون سلميون وقوات أمنية من الجيش والشرطة وغيرها من القوات المؤتمرة بما يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة ، وطرف ثالث " مندس " .لا شك أن المتظاهرين السلم......

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