السلطات الامنية تطلق سراح ناشط بالتظاهرات جنوبي العراق

2019/11/21 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بإطلاق سرح ناشط بالاحتجاجات في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر انه تم اطلاق سراح الناشط علي العبادي، دون ذكر تفاصيل اخرى عن الموضوع.

وكانت السلطات الامنية قد اعتقلت قبل ايام العبادي بتهمة التحريض على التظاهرات في المحافظة.

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