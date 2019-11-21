2019/11/21 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. اعتقال النائب العام النيجيرى السابق فى دبى.. السودان تُدشن قطار الخرطوم.. إطلاق سراح 2400 من المتظ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 07:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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