عبد الحميد أمين - احترام المبادئ والتشبع بالقيم النضالية، أساس النهوض بالعمل النقابي التقدمي

2019/11/21 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الحميد_أمين 1- استلهمت فكرة كتابة هذه الورقة من تجربتي في العمل النضالي، وخاصة في العمل النقابي داخل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وداخل الاتحاد المغربي للشغل؛ وانطلقت من التردي الخطير لاحترام القيم الإنسانية والنضالية على مستوى المجتمع وعلى مستوى التنظيمات النقابية للشغيلة المفترض فيها أن تكون مدارس للديمقراطية ومدارس لتربية الأجيرات والأجراء وعموم الكادحين/ات على احترام مبادئ العمل النقابي الأصيل وعلى ......

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