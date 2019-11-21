2019/11/21 | 08:34

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مقتل عنصر من الحشد بهجوم لداعش على نقاط حماية أبراج الطاقة في ديا

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مقتل عنصر من الحشد بهجوم لداعش على نقاط حماية أبراج الطاقة في ديالى

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