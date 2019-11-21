متظاهرو البصرة يدعون موظفي الدولة للإضراب العام

2019/11/21 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا المتظاهرون في محافظة البصرة، الموظفين في دوائر الدولة باستثناء الصحية منها إلى مواصلة الإضراب العام عن الدوام، بهدف الضغط على الحكومة والكتل السياسية لتحقيق مطالب المتظاهرين.

وقالت مصادر محلية في البصرة بتصريحات لـ"الغد برس"، إن "المتظاهرين وجهوا مساء أمس الأربعاء، دعوات عبر مكبرات الصوت إلى موظفي الدولة للاعتصام اليوم وعدم الذهاب إلى أعمالهم باستثناء العاملين في القطاع الصحي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها الاحتجاجات إلى قطع الطرق المؤدية الى موانئ البصرة، حيث المنافذ البحرية الوحيدة للبلاد.



ويؤدي القطع إلى منع خروج ودخول الشاحنات والصهاريج من الميناءين وإليهما.

وكانت مصادر محلية أفادت في وقت سابق اليوم، بأن المتظاهرين فتحوا الطرق المؤدية إلى ميناء خور الزبير التي كانوا قد أغلقوها أمس الأول الثلاثاء، ما أدى إلى شل الحركة التجارية في الميناء الحيوي.

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