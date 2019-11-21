2019/11/21 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل ردود الأفعال العراقية الرافضة لقيام صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في نشر وثائق استخباراتية تكشف عن مزاعم النفوذ الايراني داخل العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: نيويورك تايمز تشعل حرب الاجندات بوثائقها الكاذبة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: نيويورك تايمز تشعل حرب الاجندات بوثائقها الكاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).