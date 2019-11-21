محمد الحنفي - أحلام الشهداء أمل المستمرين في الحياة...

2019/11/21 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي الشهداء...عندما يستشهدن...كانوا قد ضحوا...بكل ما عندهم...من أجل تحقيق الأحلام...°°°°°°والقائمون على الأرض...يحلمون...ولكنهم يحرصون...على انعدام التضحية...لأن الحياة...ملك لمن...يحياها...يحرص...على حفظها...من كل تلف...حتى يستفيد منها...في تكديس الثروات...اللا يستفيد منها...في كل حياته...°°°°°°يكتفي كل الأحياء.........

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