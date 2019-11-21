محمد بركة - تصريح بومبيو عن الاستيطان يجب ان يفتح الملف برمّته

2019/11/21 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بركة * رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخلوزير خارجية أميركا بومبيو يقرر ان الاستيطان في المناطق المحتلة 1967 لا يتعارض مع القانون الدولي.لا ضرورة للاستفاضة في حقيقة ان أميركا وترامب وبومبيو ليسوا الناطقين باسم القانون الدولي وباسم الشرعية الدولية.رغم ذلك او بالأحرى بسبب ذلك لاقى تصريح بومبيو ترحيبا واسعا وحماسيا في الخارطة الحزبية الصهيونية في إسرائيل وبالأخص من "قط......

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