تخفيض الحكومة لرسوم المرور يدخل حيز التنفيذ (جدول)

2019/11/21 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة اليوم الخميس عن دخول مقررات مجلس الوزراء بشأن تخفيض رسوم المرور للعجلات والدراجات النارية اضافة الى تأجيل العمل بمنظومة الغاز حيز التنفيذ.

وقالت المديرية في بيان اليوم انها تود ان تعلمكم وصول الكتب الرسمية لمقررات مجلس الوزراء الموقر بخصوص:

1/تخفيض الرسوم في قانون المرور الجديد .

2/تأجيل العمل بمنظومة الغاز لمدة سنة كاملة.

3/تخفيض رسوم الطرق والجسور بنسبة 50‎%‎

4/تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية.

واوضح البيان انه يتم العمل بها ابتداء من اليوم الخميس المصادف 2019/11/21.

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