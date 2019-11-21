2019/11/21 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفو مصرف الرشيد في السماوة يعلنون تضمامنهم مع المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 08:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو مصرف الرشيد في السماوة يعلنون تضمامنهم مع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو مصرف الرشيد في السماوة يعلنون تضمامنهم مع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).