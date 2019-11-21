منير حداد: قرارات الاستقدام بحق المسؤولين جاءت بسبب ضغط التظاهرات

2019/11/21 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تبدو مطالب المتظاهرين في #العراق واضحة من خلال ما يُشاهد في #ساحة_التحرير ببغداد، من لافتات تؤكد عمق #المطالب لدى المحتجين، حيث يُعد #إبراهيم_الجعفري ونوري المالكي وحيدر […]

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