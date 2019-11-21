تخفيض رسوم العجلات والدراجات النارية يدخل حيز التنفيذ

2019/11/21 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن دخول مقررات مجلس الوزراء بشأن تخفيض رسوم المرور للعجلات والدراجات النارية اضافة الى تأجيل العمل بمنظومة الغاز، حيز التنفيذ.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغدبرس"، نسخة منه، انها "تود ان تعلمكم وصول الكتب الرسمية لمقررات مجلس الوزراء الموقر بخصوص تخفيض الرسوم في قانون المرور الجديد وتأجيل العمل بمنظومة الغاز لمدة سنة كاملة وتخفيض رسوم الطرق والجسور بنسبة 50%‎ بالاضافة الى تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية".

واوضحت انه "يتم العمل بها ابتداء من اليوم الخميس المصادف 2019/11/21".

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