العبادي يقرّ بتدخل إيران في شؤون العراق

2019/11/21 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أقر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بوجود نفوذ إيراني في العملية السياسية العراقية، داعياً طهران إلى إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية.

وقال العبادي في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، مساء أمس الأربعاء، "أدعو إيران لإعادة النظر بسياساتها في العراق وعدم التدخل بشؤونه.



وعلى طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية".

إلى ذلك، اعتبر أن ما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز" من وثائق إيرانية حول العراق، يكشف حجم التدخل الإيراني في البلاد.

وكان التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية قد كشف عن لقاءات سرية جرت بين ضباط كبار في المخابرات الإيرانية والعبادي حين كان يشغل رئاسة الحكومة.

وعلى صعيد الحكومة العراقية والتظاهرات والاحتجاجات الجارية في البلاد ضد الطبقة السياسية منذ الأول من تشرين الأول المنصرم، قال العبادي "وقفنا ضد حكومة عادل عبد المهدي بسبب قتل المتظاهرين العراقيين".

كما أكد أن فريقه النيابي يصر على استجواب الحكومة العراقية ويدعو إلى انتخابات مبكرة.

وتعليقاً على مجابهة المحتجين، قال :"لم يحصل قمع للشعب منذ عام 2003 كما يحصل الآن"، مضيفاً "لم يحصل هذا القتل للمتظاهرين اثناء حكومتي".

إلى ذلك، دعا العبادي إلى اطلاق سراح المختطفين والحفاظ على الحريات العامة.

تجدر الإشارة إلى أن التظاهرات التي انطلقت في محافظات البصرة في صيف 2018 خلال إشغال العبادي لرئاسة الحكومة، شهدت مقتل العشرات وإصابة المئات واعتقال الآلاف من المتظاهرين.

ورداً على سؤال حول سعيه للعودة إلى الحكم، قال "لست ساعيا لخلافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للحكم"، مضيفا "تمت ازاحتي من الحكم بتدخل خارجي وعبر الاستعانة بالميليشيات".

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