بارزاني يوجه رسالة لبغداد بشأن المواد الدستورية المتعلقة بالاقليم

2019/11/21 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةبدى رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، استعداده لدراسة اية مادة دستورية تتعلق بالاقليم ويراد منها التعديل.

وقال بارزاني في مداخلة له بمنتدى السلام والامن في الشرق الاوسط المنعقد في محافظة دهوك، ان “الشعب العراقي اوصل رسالته بانه قد سئم من الوضع الحالي”، مبينا ان “المتظاهرين ليست لهم قيادة توججهم، وهم غاضبون من كل شيء ولا يريدون قيادة لهم”.

وعن تعديل الدستور قال بارزاني “نحن لا نخاف من تغيير او تعديل اية مادة دستورية تسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي للناس”، مشدد ان “الخلل ليس في الدستور بل بادارة البلاد فينبغي ايجاد الية جديدة للادارة”.

وتابع: “نريد حل مشاكل اقليم كوردستان ضمن اطار العراق الواحد”، مضيفا انه “يتعين على الاطراف السياسية العراقية ان ان تجلس وتتحاور بلا مجاملة لايجاد حل الناحية الادارية والسياسية والاقتصادية وكيفية التعايش وتقبل الاخر”.

واشار الى ان “اي مادة دستورية تتعلق باقليم كردستان يراد تغييرها او تعديلها مستعدون لدراستها”، لافتا الى ان “رسالتنا واضحة الى بغداد بان مصيرنا واحد ونحن مستعدون لاي مساعدة للخروج من الازمة الحالية”.

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