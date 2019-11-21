2019/11/21 | 09:27

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وزير الخارجية العراقي يعزي نظيره الاماراتي بوفاة شقيقه

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

اعتبر القيادي في تحالف سائرون، رائد فهمي، الخميس، مهلة الـ 45 يوما التي حددتها الكتل السياسية للحكومة لتطبيق الاصلاحات وتلبية مطالب المتظاهرين، محاولة لتسويف المطالب الحقيقية.

وقال رائد فهمي، في حديث لـ (بغداد اليو

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، بأن متظاهرين قطعوا الطريق المؤدي الى شركة غاز البصرة في ناحية سفوان جنوب غرب المحافظة، مشيراً الى أن "القوات الأمنية اعتقلت 12 من المتظاهرين المشتركين في قطع ا

بغداد اليوم - خاص

كشف النائب عن سائرون، رياض المسعودي، ‏الأربعاء‏، 20‏ تشرين الثاني‏، 2019، عن عزمه تقديم مقترح لرئيس البرلمان باستضافة 25 مواطناً في جلساته، فيما أشار الى أن المجلس مفتوح لاستضافة ممثلي التظاهرات.

وقال المسعودي

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