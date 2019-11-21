2019/11/21 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يغلقون طريق ميناء حيوي في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يغلقون طريق ميناء حيوي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).