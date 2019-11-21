غازبروم تبيع 3.5 في المئة من أسهمها

2019/11/21 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة "غابروم راسبريديلينيي" التابعة لشركة "غازبروم"، اليوم الخميس، عن بيع 850.90 مليون سهم {3.5 في المئة} الشركة القابضة للغاز في بورصة موسكو.

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