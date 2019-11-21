عبد الزمان يعلن عن موعد إطلاق رواتب العمال المضمونين

2019/11/21 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الخميس، عن اطلاق رواتب العمال المضمونين الخاصة بالشهرين الحالي والمقبل خلال الاسبوع المقبل، مبينا

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