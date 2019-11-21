2019/11/21 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظلوم عبدي: تركيا تعادي الوجود الكوردي في سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 09:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظلوم عبدي: تركيا تعادي الوجود الكوردي في سوريا ) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظلوم عبدي: تركيا تعادي الوجود الكوردي في سوريا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).