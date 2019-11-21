شركة غازبروم الروسية تبيع 3.5% من اسهمها

2019/11/21 | 09:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة "غابروم راسبريديلينيي" التابعة لشركة "غازبروم"،الخميس، عن بيع 850.90 مليون سهم 3.5 % الشركة القابضة للغاز في بورصة موسكو.

وجاء في بيان الشركة: "سيتم قبول الطلبات في 21 تشرين الثاني 2019 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً بتوقيت موسكو".

بلغت قيمة أسهم شركة "غازبروم"، في ختام تداولات الأمس في بورصة موسكو 248.01 روبل.



وبالتالي، يمكن تقدير إجمالي قيمة الأسهم المعروضة للبيع بحوالي 211 مليار روبل.

واعتبارًا من 20 تشرين الثاني 2019، بلغت القيمة السوقية لشركة "غازبروم"، 5 تريليون و945 مليار و839 مليون روبل.





وتسيطر إدارة ممتلكات روسيا على 38.37% من الأسهم، بينما تمتلك شركة "روسنفط غاز" 10.97% أخرى، كما تمتلك شركة "روس غازيفيكاتسيا" حصة تبلغ 0.89%.

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