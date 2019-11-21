المرور: تخفيض الرسوم يدخل حيز التنفيذ

2019/11/21 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس،ان تخفيض الرسوم يدخل حيز التنفيذ.

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