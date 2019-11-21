الرافدين يعلن اطلاق سلف تكميلية تصل إلى 25 مليون دينار لموظفي الدولة

2019/11/21 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصرف الرافدين، الخميس، السلف التكميلية الإضافية، التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة، وحسب تقدير الراتب، مشيراً الى أن “الصرف يتم عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم لدى المصرف”.وذكر المصرف في بين تلقته “يس عراق”، أنه “اطلق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين ( 5 ، […]

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