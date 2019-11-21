الحكومة العراقية تعلن عزمها انشاء مجمعات تسويقية عصرية على شكل (اكشاك)

2019/11/21 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية يوم الخميس عزم الوزارة انشاء مجمعات تسويقية عصرية على شكل (اكشاك) توزع بين الباحثين عن العمل.

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