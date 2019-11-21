القضاء يعلن عدد الموقوفين المفرج عنهم منذ بدء التظاهرات

2019/11/21 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس عدد المفرج عنهم الموقوفين منذ انطلاق التظاهرات الجارية في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وذكر المركز في بيان مقتضب، اطلعت عليه “كلكامش برس”، أن “عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة او بالافراج بلغ (2400) منذ بدء التظاهرات لغاية هذا اليوم”.

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