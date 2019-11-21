الجامعة العربية: الأزمة في العراق ولبنان بينهما عنصر مشترك ونرفض التدخل بالتظاهرات

2019/11/21 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدت جامعة الدول العربية، الخميس، أنها لن تتدخل بأزمة التظاهرات التي يشهدها العراق منذ أسابيع، مشددة على رغبتها باستعادة الاستقرار في البلاد بأسرع وقت ممكن.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” ، إنه “بالنسبة للعراق سبق أن أصدرنا بيانا حول العنف، واتفقت معنا الأطراف العراقية ذاتها”، مشيرة الى ان “الدستور العراقي يكفل حق التظاهر، ودخول الجامعة العربية على هذا الخط يحتاج إلى كثير من التدبر قبل أن يقرر الأمين العام ما إذا كان من المطلوب أو المرغوب أن يتدخل للمساعدة”.

وأضاف زكي، أنه “في كل الأحوال الاتصال مستمر للاطمئنان على الوضع العراقي بهدف تقديم المساعدة.



وإذا كانت المساعدة تتم عن طريق التدخل فهذا أمر يجب أن يطلبه العراقيون، ونحن نرغب في استعادة الاستقرار للعراق في أسرع وقت ممكن”.

وتابع أن “الأزمة في العراق ولبنان بينهما عنصر مشترك، وهو أن الشعبين لديهما اقتناع بعدم قدرة النظام السياسي القائم على الطائفية على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والتنمية وأن النظام ربما يكون قد وصل إلى نقطة يصعب معها الاستمرار، ولكن من المهم حتى لا يحدث فراغ في أي من البلدين يجب أن يتم التوافق إذا كان هذا النظام يجب تغييره أو تعديله، وما هو البديل وكيف يمكن الوصول إلى هذا البديل بأقل كلفة ممكنة حتى لا تحدث تبعات اقتصادية وأمنية”.

وأكد زكي بالقول “نحن في الجامعة العربية نشجع على استمرار الحوار الداخلي بين كل الأطراف السياسية والشعبية؛ لأن الحوارات الوطنية الداخلية هي الوسيلة المثلى للخروج بنتائج متوافق عليها تلبي طموح الشعبين”.

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